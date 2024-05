Maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni stradali: 27enne arrestato

Un 27enne della provincia di Roma e già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso una “comunità terapeutica” sita in questa provincia, per i reati commessi di “maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni stradali”, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione di Guarcino, in esecuzione dell’Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Tivoli.

L’uomo, che dovrà scontare una pena residua di anni tre (3) e mesi quattro (4) di reclusione, al termine delle formalità di rito, é stato condotto presso la locale Casa Circondariale di Frosinone per l’espiazione della pena .

Prosegue l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne della Compagnia Carabinieri di Alatri nelle attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità nonché in quelle finalizzate ad assicurare il risultato dei processi già conclusi con sentenza di condanna definitiva.

