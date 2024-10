Maltempo, ulteriore impegno della Protezione Civile Lazio nelle zone colpite da emergenze in Emilia Romagna

In risposta alla richiesta del Coordinamento delle Regioni, la Protezione Civile della Regione Lazio ha disposto un ulteriore impiego delle proprie squadre per sostenere le operazioni di soccorso nelle aree colpite dalle recenti emergenze in Emilia-Romagna.

Le squadre impiegate nella giornata di ieri sono state dirottate inizialmente su Bologna, ma a causa di circostanze non favorevoli non hanno potuto operare in loco. Questa mattina, tali squadre sono state riassegnate a Castel Maggiore per continuare le attività di soccorso, mentre nuovi rinforzi sono stati inviati a Butrio, che rappresenta il nuovo sito di intervento della colonna mobile della Regione Lazio.

Di seguito, il dettaglio del dispiegamento delle risorse e delle attrezzature:

Ora di previsto arrivo a Bologna: domenica 20 ottobre alle ore 16:00.

Composizione dei kit (personale, mezzi e attrezzature):

1 motopompa con capacità di 25.000 litri/minuto

1 motopompa con capacità di 7.000 litri/minuto

6 motopompe con capacità di 5.000-6.000 litri/minuto

8 motopompe con capacità di 2.500 litri/minuto

2 motopompe con capacità di 1.800 litri/minuto

1 segreteria mobile da campo

64 volontari

22 mezzi di supporto

La Protezione Civile della Regione Lazio continua a monitorare la situazione e resta pronta a fornire ulteriori aiuti e rinforzi a seconda delle necessità emergenti. Ringraziamo tutti i volontari e il personale coinvolto per la loro costante disponibilità e impegno.

COMUNICATO STAMPA