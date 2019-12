Maltempo sul Lazio: 36 ore di allerta per venti forti

Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, sabato 28 dicembre 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: venti forti o di burrasca nord-orientali, con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Mareggiate lungo le coste esposte. (Allerta meteo-idro DPC).

Sulla base dei fenomeni previsti, è stato diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).

Per informazioni è attivo il Numero Verde del CFR: 800.276570

