Maltempo, sale sul tetto del capannone per ripararlo: operaio precipita nel vuoto e muore

Infortunio sul lavoro mortale in un’azienda di Azzano Decimo in Friuli: un operaio ha perso la vita questo pomeriggio, 31 luglio 2023, per le gravissime ferite riportate dopo una caduta accidentale dal tetto di un capannone da una altezza di circa 12 metri dove era salito per sistemare i danni del maltempo. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, giunta dopo pochi minuti sul posto, l’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione ma per l’operaio non c’era più niente da fare.

Secondo incidente

Sempre ad Azzano Decimo, un uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico questo pomeriggio per le ferite riportate in seguito a una caduta da un tetto da circa 4 metri di altezza, nell’area di una attività agricola.A dare l’allarme sono state le persone che si trovavano con lui in quel momento. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’automedica proveniente da Pordenone e l’elisoccorso (poi deviato su un altro intervento).Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo per cui è stato disposto il trasporto, in codice giallo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, con l’ambulanza con il medico dell’automedica a bordo, per una lesione importante a una gamba. (leggo.it) – (foto archivio)