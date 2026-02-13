Maltempo, rinviato il 39° Carnevale Ceccanese: nuova data a breve

Il Sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, e la Consigliera Comunale delegata al Turismo, Cristina Micheli, comunicano che, a causa delle previste avverse condizioni meteo, il 39esimo Carnevale Ceccanese previsto per sabato 14 febbraio è rinviato a data da destinarsi.

La sfilata di carri allegorici di gruppi mascherati, prevista con partenza da Piazza 25 Luglio e arrivo al Piazzale della Stazione, dove sono previsti dj set e intrattenimento ed area food, è stata rinviata per garantire la sicurezza e il divertimento di tutti i partecipanti.

La nuova data dell’evento sarà comunicata a breve. L’Amministrazione Comunale si scusa per il disagio e invita tutti i cittadini e i visitatori a seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere la nuova data dell’evento.

La consigliera delegata al Turismo Cristina Micheli, Il Sindaco Dott. Andrea Querqui.

