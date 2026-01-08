MALTEMPO, RIGHINI: «GRAZIE A CONSORZI DI BONIFICA, OPERAI E TECNICI PER IL LAVORO SVOLTO A TUTELA DEL TERRITORIO»

«Esprimo il più sentito ringraziamento ai Consorzi di Bonifica del Lazio, agli idrovoristi, agli operai e ai tecnici che, nelle ultime ore, hanno garantito un presidio costante e interventi tempestivi a fronte delle intense precipitazioni che hanno colpito il territorio regionale. Il lavoro svolto in queste 48 ore è stato fondamentale per prevenire e contenere i disagi causati dal maltempo. La professionalità e la dedizione dimostrate dagli operatori dei Consorzi di Bonifica, coordinati da Anbi Lazio, hanno consentito di monitorare fossi e canali, mantenere efficienti gli impianti di sollevamento e assicurare il corretto deflusso delle acque, anche nelle aree più delicate come quelle costiere e sotto il livello del mare».

Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Gli eventi meteo estremi sono sempre più frequenti. Per questo la Regione Lazio ha scelto di rafforzare in modo significativo le risorse destinate alla manutenzione dei fossi e dei canali e di sostenere un cambio di passo operativo, che renda gli interventi più rapidi ed efficaci, a tutela di cittadini, imprese e del nostro patrimonio ambientale», continua l’assessore Righini.

«La sicurezza idraulica si costruisce con il lavoro quotidiano, spesso silenzioso, di donne e uomini competenti. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione regionale e l’impegno a continuare a investire su prevenzione, tecnologie di monitoraggio e manutenzione del territorio. Solo attraverso una collaborazione costante tra istituzioni e sistema dei Consorzi possiamo difendere un territorio tanto bello quanto fragile», conclude l’assessore Giancarlo Righini.