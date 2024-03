Maltempo, non è finita: altra pioggia e neve in arrivo nei prossimi giorni, i dettagli

METEO GIOVEDI‘. L’ingresso di correnti settentrionali più fresche accompagnerà il transito di un fronte dalle regioni centrali adriatiche al Sud Italia, con piogge e rovesci sparsi che in serata raggiungeranno anche il Messinese, attenuandosi sulle zone peninsulari. Condizioni più soleggiate invece al Nord e sulle centrali tirreniche, salvo lieve instabilità a ridosso delle Alpi orientali.

METEO VENERDI’. Nuovo graduale peggioramento al Nordovest e in Sardegna con piogge e rovesci in intensificazione soprattutto in serata, oltre che sull’isola, anche su Piemonte e Liguria centro-occidentale. Tornerà a nevicare sulle Alpi oltre i 1000m. Sul resto d’Italia tempo più soleggiato, salvo la tendenza a peggioramento in serata in Toscana e residua variabilità in Puglia. Venti che si disporranno da sudest, rinforzando ad ovest dello Stivale

FONTE 3B METEO