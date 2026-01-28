Maltempo nel Sorano, Liri in piena: protezione civile al lavoro. Disagi anche ad Arpino

Il maltempo continua a interessare il territorio del Sorano, dove nelle ultime ore si registra la piena del fiume Liri e un costante monitoraggio da parte delle squadre della protezione civile. La situazione è sotto controllo, ma resta alta l’attenzione soprattutto nelle zone più esposte al rischio idrogeologico.

A fare il punto è stato il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, che ha parlato di piccoli allagamenti localizzati, sottolineando come l’amministrazione comunale e i volontari siano impegnati senza sosta nel controllo del territorio. «La situazione è attenzionata minuto per minuto – ha spiegato il primo cittadino – e al momento non si registrano criticità gravi».

Disagi si sono verificati anche nel vicino comune di Arpino, dove un’autovettura ha perso aderenza sull’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, finendo in una cunetta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso, che hanno messo in sicurezza l’area e prestato assistenza.

Attività di vigilanza rafforzata anche nella zona di San Sossio, dove le squadre operative stanno monitorando corsi d’acqua e viabilità per prevenire ulteriori problemi. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.

Correlati