Maltempo Lazio, temporali e forte vento: scatta l’allerta meteo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso nella giornata di oggi un Avviso Meteo che prevede sul Lazio,dalle prime ore di domani, domenica 31.01.2021, e per le successive 24-36 ore, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri e zone appenniniche. Mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre a seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna, con indicazione di precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale, sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, ilC CentroFunzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione: