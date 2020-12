Maltempo Lazio, allerta per criticità idrogeologica ed idraulica

A seguito delle previsioni meteo emesse dal Dipartimento della Protezione Civile in data odierna con indicazione di: “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale”, sulla base dei fenomeni previsti, della situazione meteo in atto e dello stato di saturazione del suolo, il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal primo pomeriggio di oggi 29 dicembre 2020, e per le successive 24 – 36 ore, sulle Zone di Allerta della Regione:

CRITICITA’ IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA :

ALLERTA GIALLA IDROGEOLOGICA su tutte le zone di Alllerta

E’ stato altresì diramato un Allertamento del sistema di protezione civile regionale (Allerta meteo-idro DPC), (Bollettini, Avvisi, Allertamenti, Zone di Allerta di appartenenza dei vari Comuni della Regione Lazio).