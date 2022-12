Maltempo in tutta Italia, pioggia e freddo: l’inverno è davvero arrivato. Le previsioni

Arriva il maltempo su quasi tutta l’Italia. Il weekend dell’Immacolata è caratterizzato da freddo e gelo. Come riporta meteo 3B, già da oggi, sabato 10, il maltempo si abbatte in particolare sulle regioni centro-meridionali, con piogge localmente diffiuse e intense sul versante tirrenico. Il Dipartimento di Protezione civile ha annunciato un’allerta arancione sull’Umbria e su parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna; allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e sui restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna.Se, al momento, al Nord la situazione è più serena, il ciclone che sta transitando sull’Italia potrebbe portare nubifragi in Sardegna e sulla fascia tirrenica, toccando anche la Toscana e la Calabria. Attesi nel corso del weekend anche venti forti, tendenti a burrasca tra Sardegna e regioni meridionali.

Ancora freddo

Da domenica 11 dicembre, il tempo peggiorerà anche su Emilia Romagna, Triveneto e Lombardia. Ci saranno rovesci e locali nevicate. Sul resto della Penisola, però, ci sarà un graduale miglioramento, ma è atteso un forte calo delle temperature.

La neve

Un’ondata gelida dall’Ungheria porterà la neve a bassa quota, anche sull’Appennino settentrionale. E, insieme alla neve, ci sarà un crollo verticale delle temperature, soprattutto al Nord. A partire da domenica sera sono attese punte di -20°C sulle Alpi fino a 1000 metri di quota e nei giorni seguenti intense gelate al mattino anche in pianura con -5°C/-6°C in città come Milano e Torino.

leggo.it – foto archivio