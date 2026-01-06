Maltempo in provincia di Frosinone: interventi dei Vigili del Fuoco in diverse zone

I Vigili del Fuoco della provincia di Frosinone fanno sapere che, nonostante il maltempo delle ultime ore, la situazione al momento risulta gestibile. Le squadre sono impegnate in diversi interventi sul territorio.

In particolare, si è verificato un incidente nella zona dell’Asse Attrezzato, già risolto: la persona coinvolta è stata affidata alle cure del 118.

Più critica la situazione nella zona di Maniano, dove si è registrato lo straripamento del fiume. Sul posto sono operativi 8 mezzi e circa 30 Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio.

Le squadre continueranno a presidiare il territorio nelle prossime ore per fronteggiare eventuali nuove criticità legate al maltempo.

Foto archivio

Correlati