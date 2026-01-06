Maltempo in corso a Piedimonte San Germano: Protezione Civile in azione, situazione monitorata costantemente

Piedimonte San Germano continua a fare i conti con il maltempo: da oltre 24 ore, sul territorio comunale cade una quantità significativa di pioggia, con possibili disagi legati al deflusso delle acque.

Il Sindaco Gioacchino Ferdinando ha confermato che la Protezione Civile è già intervenuta e rimane operativa in diversi punti critici, mentre il monitoraggio lungo i canali San Rocco e Fragolino è costante.

Al momento la situazione è sotto controllo, sebbene alcuni tombini siano ostruiti da detriti provenienti dal monte, creando difficoltà nel corretto deflusso delle acque e potenziali rischi locali.

Il Comune invita la cittadinanza alla massima prudenza e a segnalare eventuali situazioni di rischio, mentre continua a seguire l’evoluzione del maltempo con grande attenzione. L’auspicio è che la quantità di pioggia diminuisca nelle prossime ore, evitando ulteriori criticità.

➡️ Raccomandazioni del Sindaco:

Evitare spostamenti non necessari in zone a rischio.

Segnalare prontamente problemi o ostacoli al deflusso delle acque.

Rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali del Comune.

Il Comune di Piedimonte San Germano conferma il proprio impegno costante per la sicurezza dei cittadini e promette aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteorologiche e sui possibili sviluppi.

