Maltempo in Ciociaria, superstrada allagata e disagi a Frosinone: criticità nella rete di scolo

Frosinone – Il forte maltempo che ha colpito la Ciociaria nella mattinata di oggi ha messo in evidenza, ancora una volta, le fragilità strutturali e la scarsa manutenzione della rete di scolo delle acque bianche.

Le piogge intense hanno creato disagi diffusi un po’ ovunque sul territorio, con situazioni particolarmente critiche lungo la superstrada Sora–Frosinone–Ferentino. Nei tratti in discesa verso il capoluogo, infatti, la carreggiata si è trasformata in un vero e proprio fiume, costringendo gli automobilisti a muoversi tra forti difficoltà e in condizioni di pericolo.

Arrivati a Frosinone, il quadro non è stato migliore: allagate le principali strade di accesso, con tombini saltati e pezzi di asfalto sollevati dalla pressione dell’acqua. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse zone della città, tra cui l’area di Fontana Bussi, per far fronte alle emergenze e limitare i disagi alla circolazione.

Nonostante la gravità degli allagamenti e i danni alla viabilità, le autorità non hanno rilevato situazioni di rischio idrogeologico per la popolazione. Resta però evidente la necessità di un intervento strutturale sulla rete di smaltimento delle acque, ormai incapace di reggere l’urto dei fenomeni meteo sempre più intensi.

FOTO PENNA E SPADA