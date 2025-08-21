Maltempo estremo nella notte: bomba d’acqua e tromba d’aria devastano il Sorano e la provincia di Frosinone

Una notte di paura e distruzione quella appena trascorsa nel territorio del Sorano e in diverse aree della provincia di Frosinone, colpite da una violenta ondata di maltempo senza precedenti. Un mix di fenomeni estremi — bomba d’acqua, tempesta di fulmini, raffiche di vento fortissimo e persino una tromba d’aria — ha seminato danni ingenti e disagi diffusi.

Le precipitazioni torrenziali hanno trasformato strade e piazze in veri e propri fiumi, provocando smottamenti e frane in più punti. Numerosi alberi sono stati abbattuti dalla furia del vento, finendo sulle carreggiate e rendendo impraticabili diversi tratti stradali. Alcune abitazioni hanno subito gravi danni, in particolare nelle zone maggiormente esposte alla tromba d’aria che ha scoperchiato tetti e strutture. In alcune zone della provincia è andata via anche l’energia elettrica.

Le squadre di soccorso e i Vigili del Fuoco sono al lavoro sin dalle prime ore per mettere in sicurezza le aree colpite. In alcuni casi è stato necessario l’intervento della Protezione Civile per fronteggiare gli allagamenti e supportare la popolazione.

Testimoni parlano di un maltempo “mai visto prima in Ciociaria”: un fenomeno improvviso e di una violenza tale da lasciare un segno indelebile sul territorio e nella memoria dei cittadini.

