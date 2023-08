Maltempo / Cassino colpita duramente: alberi sradicati, danneggiate abitazioni e automobili

L’ondata di maltempo che ha colpito nella serata di ieri la Ciociaria e in particolar modo il cassinate, ha recato danni ad auto, sradicati alberi e creando notevoli disagi alla circolazione stradale. Il punto della situazione in un post pubblicato del sindaco di Cassino Enzo Salera che riportiamo di seguito.

“Oltre 50 alberi sradicati e molti tetti danneggiati.

Sono state colpite e rovinate purtroppo anche alcune auto su cui sono caduti pezzi di tetto ed alberi. Per il momento non sono stati segnalati danni alle persone.

Questo il primo bilancio dopo i sopralluoghi fatti nella notte ed in mattinata, a seguire della brutta tempesta che ha colpito ieri la città di Cassino con pioggia e vento fortissimo.

Voglio ringraziare le squadre della protezione civile, i vigili del fuoco, gli operai del comune, le squadre dell’enel che hanno lavorato tutta la notte e stanno proseguendo stamattina per liberare strade e ripristinare l’interruzione di energia. In particolare l’Enel ha attivato gruppi elettrogeni e sta ripristinando altre linee.

Siamo al lavoro per riportare alla normalità la vita dei nostri concittadini, sperando che la fase più acuta del maltempo sia terminata.”

