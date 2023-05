Maltempo – Ancora pioggia domenica con rischio forti temporali

Così come il sabato, anche la giornata di domenica sarà caratterizzata dall’evoluzione di un vortice nord africano che influenzerà buona parte della Penisola e che avrà una storia importante sull’Italia nei primi giorni della nuova settimana. Il fronte più avanzato agirà prevalentemente sulle regioni centro settentrionali soprattutto tra Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto dove i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi. Altrove avremo una nuvolosità più irregolare che si assocerà ad una instabilità di tipo convettivo quindi pomeridiano. Non mancheranno zone con ampie schiarite come la Sardegna. Le precipitazioni saranno spesso caratterizzate da una notevole quantità di pulviscolo sahariano assieme alla pioggia. Ma vediamo nel dettaglio come andrà la giornata:

METEO DOMENICA: Nord, molte nubi fin dal mattino tra Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia, Veneto e Friuli con piogge e rovesci sparsi, anche a sfondo temporalesco. Altrove nubi irregolari con fenomeni solo isolati. Nel pomeriggio qualche apertura sulla Liguria, anche ampia sul Piemonte. Altrove ancora chiuso con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. In serata ancora qualche pioggia tra Lombardia e Nordest. Centro, Molte nubi fin dal mattino su Toscana, Umbria, Marche e parte del Lazio con piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco, qualche apertura sulla costa laziale e abruzzese. Nel pomeriggio ancora molto instabile su Toscana, Umbria, Marche interne laziali e abruzzesi con rovesci e temporali, qualche schiarita sulle coste tra Lazio e Abruzzo. Tra la sera e la notte nuvolosità più fratta con fenomeni solo isolati. Sud, ampie aperture sulla Sardegna, Sicilia orientale, bassa Calabria, nuvolosità irregolare altrove con qualche pioggia tra Sicilia occidentale, Campania, Basilicata. Molise e Puglia, anche a sfondo temporalesco nel pomeriggio. Temperature stazionarie, venti tesi a rotazione ciclonica. Mari mossi o molto mossi.

fonte 3B METEO