Maltempo, allerta neve in Ciociaria a bassa quota

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 22005 prot. PRE/1002 del 11.01.2022 con indicazione che: dalle prime ore di domani, mercoledì 12.01.2022, e per le successive 4-6 ore, si prevedono sul Lazio: nevicate al di sopra dei 300-500 metri sulle zone centro meridionali, con possibili locali sconfinamenti a quote inferiori e con apporti al suolo da deboli a moderati. Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta valutati dal Centro Funzionale Regionale (di cui alle “Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio”, approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019). ALLERTA PER NEVE ALLERTA GIALLA sulle seguenti Zone di Allerta: C – Appennino di Rieti, D – Bacini di Roma, E – Aniene, F – Bacini Costieri Sud, G – Bacino del Liri

COMUNICATO STAMPA

Correlati