Malore per il parrocco dopo la messa di Pasqua: trasportato al pronto soccorso

Momenti di preoccupazione nella chiesa di Santa Maria del Carmine, nel centro storico di Pavia, dopo che Don Daniele Baldi, parroco della comunità da oltre 20 anni, ha accusato un malore al termine della messa di Pasqua. Il sacerdote, 64 anni, uno dei volti più noti e amati della diocesi, è stato soccorso tempestivamente dal 118 e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia.

Secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie, Don Daniele è stato giudicato in codice giallo e attualmente si trova in osservazione presso il pronto soccorso dell’ospedale. La sua condizione, sebbene non grave, ha suscitato molta preoccupazione tra i fedeli della parrocchia, una delle più frequentate della città.

Durante la celebrazione, il parroco aveva ricevuto un ringraziamento da parte della comunità per il suo impegno costante nella cura pastorale e per il sostegno che ha sempre offerto ai membri della sua parrocchia. Nel corso della messa, inoltre, Don Daniele aveva distribuito le tradizionali uova di Pasqua ai bambini presenti, un gesto che ha emozionato i più piccoli e le loro famiglie.

Subito dopo la funzione, tuttavia, il sacerdote ha accusato il malore che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. La notizia dell’incidente ha rapidamente fatto il giro della città, con molti parrocchiani che si sono affrettati ad esprimere solidarietà e preghiere per la pronta guarigione di Don Daniele.

Al momento, le sue condizioni sono sotto monitoraggio, ma gli aggiornamenti ufficiali sono rassicuranti. La comunità di Pavia si stringe attorno al suo sacerdote, sperando di vederlo presto ristabilito e in buona salute.