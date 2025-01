Malore mentre fa la spesa, si accascia e muore a 37 anni alle casse del supermercato: inutili i soccorsi

Una tragedia inaspettata tra le corsie del supermercato Iper Tosano di via Diamantina, a Ferrara. Un uomo si trovava lì per fare la spesa, e mentre spingeva il carrello verso le casse per pagare i prodotti ha avuto un malore. Il 37enne si è accasciato, e nonostante le manovre di rianimazione con il defibrillatore effettuate dal personale, non ce l’ha fatta. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, l’uomo di 37 anni aveva riempito il carrello e si stava dirigendo alle casse quando si è sentito male e ha avuto un arresto cardiaco. La tragedia è avvenuta il primo giorno dell’anno, intorno a mezzogiorno. Purtroppo, nonostante l’intervento tempestivo del personale, non è stato possibile salvargli la vita. (leggo.it)

