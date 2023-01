Malore in fabbrica, ragazzo di 29 anni si accascia davanti ai colleghi di lavoro e muore

Morto a 29 anni per un malore avuto in fabbrica. La vittima è un 29enne di Orvieto, che si è accasciato davanti ai colleghi di lavoro e non ha più ripreso conoscenza, lasciando tutti sotto choc. Inutili i tentativi di rianimazione. Per i medici sarebbe stato ucciso da un infarto al miocardio.Il ragazzo lavorava in un azienda che opera nel settore elettrico, situata zona industriale di Fontanelle di Bardano. Il malore l’ha stroncato lunedì 2 gennaio, nel primo pomeriggio. L’elisoccorso è atterrato intorno alle 14 in una zona di parcheggio alla zona industriale dove la polizia locale aveva già predisposto un blocco della circolazione sulla strada principale. Purtroppo però le condizioni del ragazzo, apparse subito gravissime, non hanno permesso di poterlo salvare. (Leggo) – foto archivio

