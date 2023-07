Malore in bici, ciclista ha un infarto e muore davanti agli amici: «Forse colpa del caldo»

Un uomo di 48 anni è morto a Cala Regina, in Sardegna, colpito da un malore mentre andava in bicicletta. Andrea Sechi, ingegnere di 48 anni di Uta, si è sentito male, forse per il gran caldo, ed è caduto davanti agli amici. I soccorsi, subito avvertiti dagli altri ciclisti che erano con lui, sono stati tempestivi. Ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare.La tragedia si è consumata sabato 15 luglio, sulle strade di Cala Regina, in provincia di Cagliari. Andrea Sechi, che aveva il ciclismo tra i suoi hobby preferiti, era partito con il gruppo di amici da Decimomannu. Il malore è sopraggiunto dopo un’ora di viaggio, scrive l’Unione Sarda. Come raccontato dai testimoni, la bicicletta ha cominciato a sbandare a destra e sinistra, ma l’uomo è finito a terra rovinosamente.Sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elisoccorso. Per il medico dell’Asl, è morto a causa di un infarto. Una tragedia che potrebbe anche essere legata al gran caldo di questa mattina.Un’altra tragedia nella mattina in Sardegna. In mattinata sulla spiaggia di Lu Impostu, a San Teodoro. Un bagnante si è sentito male ed è morto. Si tratterebbe di un turista in vacanza nell’isola: stando a quanto si apprende, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre faceva il bagno. È stato immediatamente portato a riva, ma i lunghi soccorsi, col tentativo di rianimarlo, sono risultati inutili. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso. (Fonte Leggo – foto archivio)

