Malore improvviso stroncata da un infarto a 46 anni: era un’avvocatessa. Gli amici: «Siamo increduli»

Stroncata da un malore improvviso. Katia Cuomo, avvocatessa di 46 anni, è morta nella notte tra mercoledì e giovedì, probabilmente colpita da infarto. Il dramma si è consumato ad Alvignano, un piccolo comune in provincia di Caserta. I tentativi di rianimazione sono stati inutili e infatti i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Katia era una stimata avvocatessa, oltre che figlia dell’ex dirigente della scuola di zona, conosciuta da tutti in paese e dintorni. La notizia della sua morte ha lasciato tantissimi nello sconforto. «Una persona speciale – dice Ilenia – prima di essere un avvocato ed esercitare la tua professione eri un’amica dal cuore grande, sempre disponibile, sempre con il sorriso, rendevi qualsiasi situazione leggera da affrontare. Te ne sei andata così all’improvviso, lascerai un vuoto immenso, ciao mia dolce Katia, buon viaggio», si legge su Facebook. (Fonte leggo.it) – foto archivio

Correlati