Improvvisamente ha avuto un malore e si è accasciata a terra mentre si trovava con il marito al mercato in piazza Green a Cassino, è accaduto questa mattina. Una donna di 63 anni è morta a causa di un arresto cardiocircolatorio, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il marito a sua volta, ha accusato un malore per l’accaduto ed è stato trasportato al pronto soccorso del ‘Santa Scolastica’ di Cassino.

