Malore improvviso per il sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciaballi: ricoverato in ospedale

Attimi di paura ieri sera per il sindaco di Boville Ernica, Enzo Perciballi, che mentre stava facendo una premiazione ad un torneo di calcetto, improvvisamente ha accusato un malore. Il sindaco è stato immediatamente soccorso dai sanitari che si trovavano con una ambulanza per l’evento ed è stato trasportato all’ospedale Spaziandi di Frosinone dove tutt’ora si trova ricoverato. Dalle informazioni in nostro possesso, fortunatamente le condizioni del sindaco sembrano buone e verrà dimesso tra un paio di giorni.

La redazione di Liritv augura al sindaco Enzo Perciballi una buona e pronta guarigione.

