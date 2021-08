Malore improvviso, muore l’ex comandante provinciale dei vigili del fuoco Maurizio Liberati

Qualche giorno fa era stato ricoverato all’ospedale di Frosinone per un malore e purtroppo nella serata di martedì è deceduto l’ex comandante provinciale dei vigili del fuoco di Frosinone e Latina e attualmente responsabile della sicurezza della Camera dei Deputati a Roma, Maurizio Liberati di soli 66 anni. Un grave lutto aveva colpito la sua famiglia nell’agosto del 2014 quando il figlio Davide perse la vita in un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter. L’ex presidente della Provincia, Giuseppe Patrizi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Comandante Liberati.

