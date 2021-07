Malore improvviso, muore la moglie di Francesco De Angelis

Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Daniela D’Emilio, 55 anni, moglie del presidente del Consorzio Asi Francesco De Angelis, esponente di spicco del PD. La coppia era in vacanza in Puglia, quando improvvisamente un malore fatale ha stroncato la vita della signora D’Emilio, madre di Mirko e Elsa.Un dolore straziante per il presidente De Angelis e per tutti i familiari.

La redazione di Liritv si unisce al dolore della famiglia De Angelis e D’Emilio.

