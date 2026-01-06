Malore improvviso, muore a soli 42 anni la giovane Mamma Elisa Tagliaferri

Oggi, martedì 6 gennaio, presso l’Ospedale “F. Spaziani” di Frosinone, improvvisamente è scomparsa Elisa Tagliaferri, giovane mamma di 42 anni, colta da un malore mentre era in casa, inutili i soccorsi. La donna era molto conosciuta e stimata.A darne il triste annuncio sono stati il marito, la figlia, il padre, le sorelle, i cognati, i nipoti e tutti i familiari, che in queste ore stanno ricevendo numerosi messaggi di vicinanza e affetto.

Le esequie si terranno mercoledì 7 gennaio alle ore 15.00 presso la Chiesa di Santa Maria della Mercede, in località Fiura di Alatri. La famiglia, ha invitato amici e conoscenti a non inviare fiori, ma a preferire opere di bene.

La notizia della scomparsa ha profondamente colpito quanti hanno avuto modo di conoscerla, ricordandola come una persona dal sorriso gentile e dal carattere autentico, capace di lasciare un segno nel cuore di chi le è stato accanto.

La redazione di LiriTV esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore della famiglia in questo momento di grande tristezza.

