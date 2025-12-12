Malore improvviso: muore a 51 anni Luca Altobelli

FROSINONE – Una tragedia improvvisa ha scosso profondamente la comunità del capoluogo. Nella serata di ieri, in via Gaeta, nella zona bassa della città alle spalle della stazione ferroviaria, è deceduto nella propria abitazione Luca Altobelli, 51 anni. Un malore fulmineo non gli ha lasciato scampo: ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile.

Luca era conosciuto da tutti come un giovane uomo gentile, discreto, dai modi garbati. Una persona stimata, capace di lasciare un segno autentico in quanti hanno avuto modo di incontrarlo nella vita di tutti i giorni. La sua storia era già stata segnata dal dolore per la perdita prematura della madre, una ferita che non aveva mai scalfito la sua sensibilità e la sua educazione.La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato profonda commozione, con decine e decine di messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ultime ore. Amici, conoscenti, vicini di casa: tutti ricordano Luca con affetto sincero, stringendosi attorno al dolore della famiglia. A piangerlo sono il padre, i fratelli, il nipote Leonardo, le cognate e tutti i parenti. La comunità dello Scalo si è subito mobilitata per far sentire la propria vicinanza ai familiari in questo momento difficile. Le esequie, curate dall’impresa funebre La Frusinate, verranno celebrate domani, sabato 13 dicembre, alle ore 10:30, presso la chiesa della Sacra Famiglia, nel quartiere Scalo di Frosinone. La famiglia ha voluto rivolgere un ringraziamento anticipato a quanti vorranno partecipare al funerale e condividere il lutto.

