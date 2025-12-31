Malore improvviso in strada: uomo muore mentre cammina in centro

Momenti di grande apprensione questa mattina a Colleferro, dove un uomo di 86 anni ha accusato un malore mentre stava percorrendo a piedi via Fontana dell’Oste, nella zona bassa del centro urbano. L’anziano si è improvvisamente accasciato a terra sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del 118 del vicino ospedale. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo praticando massaggio cardiaco e utilizzando anche il defibrillatore, nel tentativo disperato di ripristinare le funzioni vitali.

Inutili i tentativi di rianimazione

Nonostante gli sforzi dei medici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto in strada. L’area è stata raggiunta anche dalla polizia locale, che ha provveduto a regolare il traffico lungo l’importante arteria stradale, dove si trovano numerose attività commerciali e supermercati.

Sono in corso gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, la causa del decesso sarebbe riconducibile a un improvviso malore.

Foto archivio