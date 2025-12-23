Malore improvviso in strada, si accascia a terra e muore: inutili i soccorsi

Tragedia questa mattina nel centro cittadino di Fiuggi, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. Inutili, purtroppo, i ripetuti tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario del 118, intervenuto tempestivamente sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si sarebbe improvvisamente accasciato sul marciapiede mentre si trovava fuori casa per fare la spesa. Alcuni passanti hanno immediatamente lanciato l’allarme, consentendo l’arrivo dei soccorsi nel giro di pochi minuti.

Nonostante le manovre di emergenza protratte a lungo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Fiuggi, i poliziotti del Commissariato e i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno delimitato l’area e svolto gli accertamenti di rito.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i presenti e nella comunità fiuggina, scossa da questa tragedia consumatasi in strada sotto gli occhi dei passanti.

FOTO ARCHIVIO

