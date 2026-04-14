Malore improvviso in palestra: muore Sandro Matano

Un improvviso malore ha spezzato la vita di Sandro Matano, noto istruttore di fitness, bodybuilder e titolare di una palestra a Scauri. Una tragedia che ha colpito al cuore l’intera comunità del sud pontino, lasciando sgomento e incredulità tra amici, clienti e colleghi.

Il dramma in palestra

Era la serata di lunedì 13 aprile quando Matano si è sentito male proprio nel luogo che rappresentava la sua vita: la palestra. Immediato l’intervento dei soccorsi, con il trasporto in ambulanza all’ospedale di Formia. Nonostante i tentativi dei sanitari, però, per lui non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’arrivo al nosocomio.

Il dolore della comunità

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, scatenando una valanga di messaggi di cordoglio sui social. In tanti ricordano Sandro come un uomo buono, sempre disponibile, profondamente legato ai valori dello sport e della disciplina.

“Era sempre sorridente, sempre pronto ad aiutare”, scrive un amico. “In un mondo dove spesso si chiede tanto e si dà poco, Sandro era l’eccezione”.

Un altro messaggio racconta il segno lasciato nella vita degli altri: “Non smetterò mai di ringraziarti per avermi dato un’opportunità, aprendomi le porte della tua palestra”.

Un punto di riferimento per lo sport locale

Profonda la commozione anche nel mondo sportivo. La Scuola Basket Scauri ha espresso parole toccanti per ricordarlo: un professionista serio, un uomo di sani principi, ma soprattutto un amico con cui condividere valori e progetti.

La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme non solo per la famiglia – la moglie Francesca e i figli – ma per tutta la comunità di Minturno e Scauri, che oggi perde un autentico punto di riferimento.

Una vita dedicata allo sport

Sandro Matano aveva fatto della passione per il fitness una missione. La sua palestra non era solo un luogo di allenamento, ma uno spazio di crescita, sacrificio e condivisione, dove tanti giovani hanno trovato ispirazione e opportunità.

Oggi resta il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno profondo, dentro e fuori la palestra.

Scauri piange uno dei suoi simboli: un uomo che viveva per lo sport e per gli altri.