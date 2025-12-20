Malore improvviso durante le nozze della figlia: muore noto artigiano di Broccostella

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Broccostella. Un cittadino molto conosciuto e stimato del paese è morto a Roma mentre partecipava al matrimonio della figlia. L’uomo, fabbro di professione e conosciuto da tutti con il soprannome di “il ferraiolo”, è stato stroncato da un malore improvviso nel corso della cerimonia.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei paramedici, accorsi sul posto nel tentativo di rianimarlo. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, per l’artigiano non c’è stato nulla da fare.La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in tutto il comprensorio. L’uomo era una figura molto apprezzata, legata a valori umani solidi e autentici, sempre disponibile verso il prossimo e attivamente presente nella vita della comunità, alla quale offriva con generosità il proprio tempo, la propria esperienza e la propria professionalità.

