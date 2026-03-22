Malore improvviso dopo la dialisi: uomo muore durante il rientro a casa

Dramma nella serata di ieri,21 marzo a Cervaro, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre stava rientrando a casa.

Il fatto è avvenuto intorno alle 19.30 lungo la strada provinciale 82, in località Braccio di Croce, nei pressi del bivio per via Romanella. L’uomo si trovava in auto insieme alla moglie, che era alla guida, dopo aver appena terminato una seduta di dialisi presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Durante il tragitto, il 72enne ha accusato un malore improvviso. La donna ha immediatamente accostato il veicolo e allertato i soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118, che ha tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.

Sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione per gli accertamenti di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Cassino, dove resta a disposizione per l’esame autoptico.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause esatte del decesso.

Foto archivio