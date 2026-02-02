Malore improvviso alla guida: si accosta, chiama i soccorsi ma muore

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Casalvieri, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. La vittima, un rappresentante di origini umbre, si trovava al volante della propria auto quando ha iniziato a sentirsi male.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri della Compagnia di Sora, l’uomo avrebbe avuto la lucidità di accostare il veicolo e allertare i soccorsi. Pochi minuti dopo, in località Purgatorio, nei pressi di un bar, è arrivata un’ambulanza del 118 partita dalla postazione di Atina.

I sanitari hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. Il 65enne è deceduto sul posto, sotto gli occhi attoniti dei presenti.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. La notizia ha suscitato profondo sconcerto nella comunità locale.

