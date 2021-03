La badante l’ha sentita respirare affannosamente e preoccupata, si è subito portata nella camera accanto. L’anziana che accudiva era distesa sul letto e in pochi istanti ha perso conoscenza, colta da un malore fulminante che non le ha lasciato scampo. E’ successo ad Ancona.All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, era già morta. La donna, un’ottantenne anconetana, era in quarantena per essere stata infettata dal Covid, così come la donna che l’assisteva.

Fonte Leggo – foto archivio