Un malore fatale nella notte non gli ha lasciato scampo a Ivan Spaziani, 49 anni, ex consigliere comunale di Frosinone. Viveva a Supino con la compagna, probabilmente un arresto cardiaco che purtroppo gli è stato fatale e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.La notizia si è sparsa subito nel capoluogo ciociaro, ha lasciato tutti nello sconforto per questa perdita improvvisa e immatura.

Correlati