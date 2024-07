E’ morto a soli 40 anni S.B. di Tecchiena ad Alatri in località Cavariccio, ucciso da un malore fatale. Come era solito fare per andando per una passeggiata nei campi quando ha accusato un malore, ha chiamato i familiari ma purtroppo poco dopo si è accasciato a aterra perdendo i sensi. Sul posto si sono recati immediatamente i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso e i carabinieri.

FOTO ARCHIVIO