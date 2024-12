Malore fatale mentre è in auto: trovato morto sul sedile di guida

Dramma in centro ieri mattina a Petritoli dove un uomo ha avuto un malore in auto ed è morto. A niente è valso l’arrivo dei soccorsi. La vittima, Guerriero Michelangeli, 63 anni, era alla guida della sua auto quando è stato colto da un malore. L’sos è scattato intorno alle 8.30 in piazza Tamanti.L’uomo pochi minuti prima si era messo al volante della sua auto ma poi ha accusato un malore. L’uomo è stato trovato senza vita da un passante, dopo averlo visto accasciato sul sedile della sua auto nei pressi della piazza. Il passante non aveva capito subito che l’uomo era morto, poi ha bussato al vetro dell’auto e si è accorto che non si muoveva.A quel punto sono stati subito allertati i soccorsi chiamando il 118, sul posto è arrivata la Croce Arcobaleno ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano e purtroppo i militi accorsi non hanno potuto far altro se non constatare il decesso.Michelangeli era il dirigente di un’azienda locale della zona.L’uomo lascia la moglie e due figli, una famiglia molto stimata in paese. La comunità tutta è attonita per quanto accaduto, l’uomo era conosciuto in paese così come la sua famiglia d’origine, la quale era una delle famiglie storiche di Petritoli che in passato aveva anche un oleificio. Attualmente l’uomo viveva proprio vicino a piazza Tamanti, in quanto a casa sua, in centro, erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione.

