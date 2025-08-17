Malore fatale in piscina: muore una donna, inutili i soccorsi

Doveva essere una giornata di svago e riposo, ma si è conclusa in tragedia. Una donna di 79 anni, residente a Scauri di Minturno (Latina), è deceduta nel pomeriggio di Ferragosto dopo aver accusato un malore all’interno di una struttura con piscina situata nella Valle dei Santi, in provincia di Frosinone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana – classe 1948 – aveva trascorso alcune ore in compagnia presso l’impianto ricreativo, quando, al momento di lasciare la struttura e mentre si trovava negli spogliatoi, ha accusato un improvviso malessere.

Immediati i soccorsi da parte del personale presente, che ha allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza con i sanitari che hanno tentato a lungo le manovre rianimatorie. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato vano: la donna è deceduta probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra i presenti e nella comunità di Scauri, dove la donna era molto conosciuta. Quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un dramma improvviso, lasciando dolore e sgomento nei familiari e in quanti le volevano bene.

Foto archivio