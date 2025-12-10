Malore fatale in palestra: uomo muore durante l’allenamento in palestra

Tragedia in serata all’interno della palestra Palafitness di Latina, dove un uomo di 63 anni è deceduto in seguito a un improvviso malore mentre era impegnato nel suo consueto allenamento. Gli istruttori hanno avviato le manovre di primo soccorso e utilizzato il defibrillatore presente in palestra, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.Pochi minuti dopo, i sanitari del 118 hanno proseguito i tentativi di rianimazione, ma nonostante gli sforzi prolungati per stabilizzare le condizioni dell’uomo, ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile. Il decesso è stato constatato sul posto.Sgomento e profonda tristezza tra i clienti e lo staff del centro sportivo, che hanno assistito impotenti alla scena. La polizia è intervenuta per avviare gli accertamenti di rito e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

FOTO ARCHIVIO