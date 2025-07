Malore fatale in cantiere: operaio 57enne muore davanti ai colleghi

GIULIANO DI ROMA – Una tragedia improvvisa ha scosso nella mattinata di ieri un cantiere edile di Giuliano di Roma, dove un uomo di 57 anni, residente a Pofi, ha perso la vita colto da un malore improvviso.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, D.R., era arrivato da poco sul posto per iniziare alcuni lavori presso un’abitazione quando, intorno alle sette, si è accasciato al suolo sotto lo sguardo attonito dei colleghi. Immediato l’allarme lanciato al NUE 112 e l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato ogni manovra di rianimazione. Purtroppo, per l’operaio non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva già smesso di battere.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica dei fatti. Accertata la morte per cause naturali, su disposizione del magistrato di turno, la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.

La notizia si è rapidamente diffusa a Pofi, paese d’origine della vittima, gettando nello sconforto la famiglia, gli amici e i colleghi di lavoro. D.R. era conosciuto e stimato come un lavoratore serio, apprezzato da chi lo frequentava ogni giorno.

Un malore improvviso, che ha trasformato una normale giornata di lavoro in un dramma inatteso, lasciando un vuoto profondo tra chi lo ha conosciuto e voluto bene.

