Malore fatale durante una battuta di caccia: muore 52enne sul Monte d’Oro

Tragedia nel pomeriggio di oggi nei boschi di Esperia, in località Monte d’Oro, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre partecipava a una battuta di caccia. La vittima, residente in paese e molto conosciuta nella comunità locale, è stata identificata con le iniziali M.V.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso, accasciandosi al suolo sotto gli occhi dei compagni. Immediata la richiesta di aiuto e i tentativi di rianimazione da parte dei presenti, ma le condizioni del 52enne sono apparse sin da subito gravissime.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre alle squadre di terra, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Accertato il decesso, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Sul luogo della tragedia hanno operato i Carabinieri della Stazione di Esperia e i militari della Compagnia di Pontecorvo, incaricati dei rilievi e delle verifiche del caso. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale.

