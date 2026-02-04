Malore fatale alla guida del trattore, muore 68enne

Pontecorvo – Tragedia nel pomeriggio lungo via Leuciana, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida del suo trattore. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente a Monte San Biagio in provincia di Latina, avrebbe avvertito il malessere riuscendo ad accostare il mezzo prima di accasciarsi. Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, che hanno effettuato i rilievi di rito e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La notizia ha destato profondo cordoglio nella comunità locale. Foto archivio

