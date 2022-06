Un malore fatale non ha lasciato scampo ad Antonio Tedeschi, 56enne residente a Colle Alto ad Arce. L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda sulla Casilina in direzione Frosinone dove accompagnava la figlia a prendere il treno per andare a Roma, quando improvvisamente ha accusato un malore e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione. Inutili i soccorsi, sotto shock la figlia.

Foto archivio