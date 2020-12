Malattia misteriosa in India: tracce di piombo e nichel nel sangue dei pazienti

Eccessive quantità di piombo e nichel sono state trovate nei campioni di sangue di pazienti che nei giorni scorsi hanno contratto una misteriosa malattia nello stato meridionale indiano dell’Andhra Pradesh: oltre 500 persone della città di Eluru sabato hanno riferito ai medici sintomi come nausea, convulsioni e svenimenti e almeno una di loro è anche deceduta. Ebbene, i risultati preliminari degli esami suggeriscono un avvelenamento di massa da piombo e nichel: “Fino ad ora i risultati che abbiamo ricevuto dagli esperti dell’AIIMS (All India Institute of Medical Science) mostrano quantità eccessive di questi due metalli nel sangue dei pazienti”, ha dichiarato ad Al Jazeera il dottor Mohan, sovrintendente medico del District Hospital Vijayawada. Il medico ha aggiunto inoltre che nessuno dei pazienti analizzati aveva contratto il Covid-19 e che l’avvelenamento da piombo e nichel è stato all’origine di centinaia di ricoveri in ospedale; le cause sono però ancora ignote e ulteriori approfondimenti sono in corso da parte delle autorità sanitarie, che stanno analizzando soprattutto campioni di latte e vegetali.In un primo momento i medici sospettavano che la causa della misteriosa malattia potesse essere una contaminazione dell’acqua, ma le analisi su alcuni campioni prelevati nello stato meridionale indiano dell’Andhra Pradesh non hanno rilevato la presenza di piombo o nichel. Gli esperti dell’AIIMS hanno quindi ipotizzato che la contaminazione possa essere stata causata da organoclorurati utilizzati come pesticidi o nella disinfestazione delle zanzare. “È una delle possibilità più realistiche”, ha spiegato la dottoressa Geeta Prasadini, direttrice delle strutture di sanità pubblica nello stato di Andhra Pradesh, aggiungendo che restano ora in attesa di rapporti più dettagliati da parte degli scienziati.

Foto e fonte fanpage.it