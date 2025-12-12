Malasanità, Liste d’attesa il “bluff” delle ricette invalidate: pazienti costretti a ricominciare da capo dopo oltre un anno di attesa

Le liste d’attesa nella sanità pubblica continuano ad allungarsi, fino a generare una distorsione paradossale: ricette mediche prescritte regolarmente, prenotate e rimaste in sospeso per mesi, vengono invalidate e rifatte da capo. Un meccanismo che finisce per “ripulire” artificialmente i dati statistici, cancellando il tempo reale di attesa dei pazienti.

Un bluff, lo definiscono in molti. Solo che qui non si gioca a poker, ma con la salute delle persone.

Il fatto

Nel registro ufficiale della Regione Lazio, con protocollo U1202497 del 5 dicembre 2025, è stata inserita una comunicazione della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Una circolare inviata non solo ai dirigenti regionali Penna e Spada e. Liri TV, ma anche a tutti i direttori generali delle Asl del Lazio, alle Aziende ospedaliere, agli IRCCS, ai Policlinici universitari, alle associazioni di categoria e a Lazio Crea.

L’oggetto è l’applicazione, anche nel Lazio, del Decreto Ministeriale del 25 novembre 2024, che riguarda le prescrizioni sanitarie emesse entro il 29 dicembre 2024.

Il passaggio più rilevante della comunicazione è cristallino:

“Le ricette prescritte prima del 29 dicembre 2024, già prenotate e non ancora erogate, potranno essere fruite esclusivamente entro il 29 dicembre 2025. Dopo tale data, le ricette verranno invalidate a livello centrale…”.

Cosa significa per i pazienti

In pratica, un cittadino va dal medico, ottiene la ricetta, prenota la visita o l’esame diagnostico e aspetta. Aspetta mesi, spesso più di un anno. Ma quando finalmente arriva il giorno dell’appuntamento, la sua ricetta è… scaduta.

A quel punto lo specialista – che non conosce la storia clinica del paziente né il motivo della prescrizione originale – deve rifare una nuova ricetta sul momento.

Ed è qui che nasce il problema più grave.

La cancellazione dei tempi reali di attesa

La vecchia ricetta, con la sua data e soprattutto con il suo tempo di attesa, sparisce completamente.

Non viene conteggiata. Non esiste più nei sistemi regionali e nazionali.

È come se quel paziente fosse stato visitato subito, nello stesso giorno della prescrizione.

Nei database ufficiali, infatti, risultano solo i dati della nuova ricetta, con una data recente e senza più traccia dell’attesa effettiva, spesso di molti mesi.

Un artificio statistico che permette a governi regionali e nazionale di dichiarare una riduzione delle liste d’attesa. Ma che, nella vita reale, non cambia nulla per chi non può permettersi la sanità privata e continua a subire ritardi interminabili.Il paradosso del sistema Di fatto, invece di risolvere il problema, si strappano le ricette rimaste in sospeso e si ricomincia da capo. Il risultato è una fotografia distorta della realtà: sulla carta le attese diminuiscono, per la popolazione restano interminabili.

Per chi amministra, un dato positivo da esibire. Per i cittadini, soprattutto i più fragili, un raggiro che pesa sulla pelle di chi ha bisogno di cure.

