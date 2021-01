Make an ace #IOSOSTENGOILVOLLEY: al via la campagna sponsorizzazione per la stagione 2020-2021

E’ iniziata la campagna sponsorizzazione del consorzio Giocavolley – Broccostella per la stagione 2020-2021.

Nonostante il blocco degli allenamenti ed il ritardo nell’avvio del campionato, il consorzio ha deciso di giocare d’anticipo e non lasciarsi cogliere impreparato.

Così, grazie al lavoro incessante del responsabile marketing e dei vertici societari, si è aperta la nuova campagna sponsorizzazione: MAKE AN ACE #IOSOSTENGOILVOLLEY.

La collaborazione tra le società ha lo scopo di sensibilizzare il territorio sia in ambito sociale che sportivo, puntando ad essere volano di sani valori ed a portare alto il nome del circondario in campionati sempre più importanti, attraverso quelle che sono le forze locali. Ovviamente, per permettere che ciò avvenga, è essenziale costruire solide basi e creare collaborazioni importanti in sinergia con le attività locali, al fine di contribuire alla crescita di entrambe.

Numerose, al momento, le realtà del territorio che, nonostante il particolare periodo storico, hanno deciso di dare il loro apporto alla causa. Un “do ut des” che, sicuramente, donerà grandi soddisfazioni ad ambedue le parti.

Daniele Mora, Responsabile Marketing del progetto, ha dichiarato “Per vincere nel presente bisogna proiettarsi nel futuro e programmare. Il nostro obiettivo fin dall’inizio è stato quello di costruire basi solide che ci permetteranno di sopravvivere nel lungo termine. Per fare questo abbiamo scelto i nostri partner accuratamente, la passione, la determinazione e la lungimiranza sotto ogni aspetto sono stati i fattori preponderanti alla base della collaborazione. Il mio lavoro è stato agevolato dalla presenza nel nostro staff di personalità di spicco della pallavolo locale nonché nazionale e da un roaster di altissimo livello. Nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo, la risposta si è rivelata oltre le mie aspettative, riscontrando la presenza sul territorio di spiccate capacità imprenditoriali virtuose. Per questo voglio ringraziare uno ad uno i nostri sponsor che stanno credendo in questo progetto così giovane quanto promettente nonostante le difficoltà. Puntiamo sempre di più ad ampliare il numero di partnership al fine di creare una squadra solida, nella quale si concentrano gli sforzi di un intero territorio. Viaggeremo insieme sempre più in alto, arrivando a toccare le stelle, l’importante è non porci limiti”

Anche il responsabile tecnico del progetto, Maurizio Colucci, si è detto entusiasta del supporto delle attività locali “In questo periodo di sospensione quasi totale delle nostre attività, come da disposizione della FIPAV a seguito del DPCM di ottobre che ha vietato di fare attività sportiva al chiuso in tutto il territorio nazionale, penso sia importante ringraziare tutti gli sponsor che credono in noi e che, nonostante le criticità economiche, hanno deciso di sostenerci .Promuovere lo sport ai tempi del Covid, acquisisce sicuramente un’importanza maggiore rispetto ai periodi di normalità. Anche senza le gare, noi siamo andati avanti con l’entusiasmo, l’amore e la passione che da sempre ci hanno contraddistinto e attendiamo con fermento una nuova ripartenza, in sicurezza seguendo i protocolli sanitari a tutela della salute”.

E tu, cosa aspetti? MAKE AN ACE! #IOSOSTENGOILVOLLEY

COMUNICATO STAMPA