MAIDASOLE: Voci, Reti, Azioni Lunedì 24 novembre il convegno-evento della Asl di Frosinone

La Asl di Frosinone organizza, lunedì 24 novembre 2025, dalle 9 alle 14, presso la Sala Teatro Asl di via Armando Fabi, una giornata di confronto e approfondimento dedicata al contrasto della violenza di genere.

L’iniziativa, dal titolo ‘#MAIDASOLE: Voci, Reti, Azioni’, nasce dalla volontà della Asl di Frosinone di mettere insieme, in un’unica giornata simbolo a ridosso di quella internazionale contro la violenza sulle donne, le istituzioni, i rappresentanti politici, la magistratura, l’avvocatura, le associazioni e il personale sanitario dell’Azienda. Una battaglia forte, corale e trasversale che intende affrontare il fenomeno della violenza di genere da più prospettive, valorizzando la complementarità delle competenze e la necessità di un’azione comune.

L’evento si articolerà in diverse sessioni tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto specifico: ‘Dalla legge all’azione’, con focus sugli strumenti giuridici e le risposte istituzionali; ‘Dalla ferita alla forza’, sul ruolo della comunità e dei servizi sanitari nel sostegno alle vittime; ‘Dalla cura alla tutela’, con il contributo dei distretti sociosanitari, delle associazioni antiviolenza e delle professioni sanitarie.

La giornata è organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Frosinone e riconosce 4 crediti formativi agli avvocati partecipanti. Per i dipendenti della Asl la partecipazione sarà valida ai fini del riconoscimento di 5 ore di formazione.

A portare i saluti istituzionali, accolti dal Dg Cavaliere, interverranno il Prefetto di Frosinone, Dott. Ernesto Liguori; il Procuratore della Repubblica di Frosinone, Dott. Francesco Minisci; il Questore di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso; il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli e la Presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche Sociali, Alessia Savo.

“Con questo evento – sottolinea il Direttore generale Arturo Cavaliere – vogliamo ribadire che la lotta alla violenza di genere non può essere delegata a un singolo settore, ma deve essere una responsabilità condivisa. La Asl di Frosinone si pone come punto di raccordo tra istituzioni, professionisti e associazioni, per costruire una rete solida e capace di offrire risposte concrete e tempestive alle vittime”.

Particolarmente coinvolta nell’organizzazione di questo evento la Direttrice Sanitaria Maria Giovanna Colella, che sarà tra i relatori del convegno: “Ho voluto con grande convinzione questo momento di incontro e confronto, perché credo sia fondamentale mettere a fattor comune tutte le competenze, gli strumenti e le capacità di azione. Solo così possiamo contrastare il fenomeno della violenza di genere con strategie efficaci e durature, garantendo al tempo stesso sostegno e supporto alle vittime. La sinergia tra istituzioni e comunità è la chiave per trasformare la cura in tutela e la tutela in forza.”