Magistrati a confronto: a Giuliano di Roma un partecipato incontro sulle ragioni del NO al referendum sulla giustizia

La sala consiliare di Giuliano di Roma ha ospitato, il 14 febbraio 2026, un incontro di grande interesse civico dedicato alle ragioni del NO al prossimo referendum costituzionale sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. L’iniziativa, promossa dal Comitato del NO giulianese in collaborazione con Fare Verde Provincia di Frosinone APS, ha registrato una partecipazione ampia e attenta, segno di un territorio desideroso di approfondire temi complessi con competenza e serietà.

Protagonisti della serata sono stati i magistrati Falchi, Lisi e la pm Neroni, che hanno offerto al pubblico un’analisi articolata delle motivazioni alla base della loro posizione contraria alla riforma. Con linguaggio chiaro ma rigoroso, i relatori hanno illustrato i possibili effetti delle modifiche proposte, soffermandosi in particolare sugli equilibri costituzionali, sull’autonomia della magistratura e sulle ricadute per il funzionamento quotidiano della giustizia.

L’incontro si è trasformato in un vero e proprio momento di confronto civico: il pubblico, rimasto fino a tarda serata, ha seguito con attenzione gli interventi e posto domande puntuali, contribuendo a un dialogo costruttivo e rispettoso. La qualità del dibattito ha confermato l’importanza di creare spazi in cui cittadini e istituzioni possano incontrarsi per comprendere meglio le scelte che saranno chiamati a compiere.

Il percorso informativo non si ferma qui. Il prossimo appuntamento con i magistrati è fissato per il 21 febbraio 2026, presso i locali di Sinestesia a Ceccano, dove il confronto proseguirà con nuovi approfondimenti e ulteriori contributi.

Un’iniziativa che dimostra come, anche nei piccoli centri, la partecipazione democratica possa essere viva, consapevole e capace di generare riflessioni di ampio respiro.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

Comitato del NO Giulianese